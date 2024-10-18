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Андрей Аршавин: «При тех деньгах, которые зарабатываю, живу в комфорте» 

Андрей Аршавин рассказал, что живет с комфортом.

«При тех деньгах, которые зарабатываю, живу в комфорте», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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