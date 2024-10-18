Андрей Аршавин: «При тех деньгах, которые зарабатываю, живу в комфорте»
Андрей Аршавин рассказал, что живет с комфортом.
«При тех деньгах, которые зарабатываю, живу в комфорте», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости