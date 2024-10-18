Аршавин о том, вернется ли Дзюба в топ-клуб: «Ему уже заканчивать пора. «Зенит» бы его не взял, даже если бы он был в ультраформе. Уже и так полна бочка огурцов» 

Андрей Аршавин оценил вероятность возвращения Артема Дзюбы в топ-клуб.

В 4 матчах сезона РПЛ на счету 36-летнего нападающего «Акрона » 1 гол и 3 ассиста.

«Ему уже заканчивать пора, а вы о возвращении думаете. Взял бы «Зенит» Дзюбу в аренду? Во-первых, он уже не будет в ультраформе. Во-вторых, даже если бы был, думаю, «Зенит» бы этого не сделал. Уже и так полна бочка огурцов», – сказал заместитель гендиректора «Зенита ».