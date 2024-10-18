Аршавин о работе Дюкова в РФС: «Великолепно. Даже не знал, что будет переизбрание» 

Андрей Аршавин высказался о работе Александра Дюкова на посту президента РФС.

— В скором времени будут выборы президента РФС. Нынешний глава [Александр Дюков] хорошо справляется со своими обязанностями?

— Великолепно.

— Вы считаете, что его переизбрание — это формальность?

— Пока вы не задали вопрос, я даже не знал, что это будет.

— А себя считаете хорошим кандидатом в президенты РФС?

— Нужно серьезно обдумать, с чем бы я туда пошел. Сейчас это неактуально.

— Вы будете над этим думать?

— Пока я не знаю, — сказал экс-игрок сборной России.