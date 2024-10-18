Аршавин о работе Дюкова в РФС: «Великолепно. Даже не знал, что будет переизбрание»
Андрей Аршавин высказался о работе Александра Дюкова на посту президента РФС.
— В скором времени будут выборы президента РФС. Нынешний глава [Александр Дюков] хорошо справляется со своими обязанностями?
— Великолепно.
— Вы считаете, что его переизбрание — это формальность?
— Пока вы не задали вопрос, я даже не знал, что это будет.
— А себя считаете хорошим кандидатом в президенты РФС?
— Нужно серьезно обдумать, с чем бы я туда пошел. Сейчас это неактуально.
— Вы будете над этим думать?
— Пока я не знаю, — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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