«Спартак» создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба. Он легко может проиграть аутсайдеру и обыграть лидера». Непомнящий о красно-белых
Валерий Непомнящий высказался в преддверии субботнего матча «Спартак» – «Краснодар».
«Спартак» создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба (смеется). Это такая команда, что от нее можно всего ожидать. Они легко могут проиграть аутсайдеру и обыграть лидера.
Красно-белые сейчас хорошо готовы. Но «Краснодар» – это и вовсе феномен. Вспомните, три ничьих в начале чемпионата, а сейчас первые в чемпионате. Плюс в оптимальном состоянии лидеры команды Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Поэтому я с большим интересом жду эту игру.
И если меня спросите, кто фаворит, я отвечу: «Обе команды». Потому что, действительно, и те, и другие привлекают наше внимание. Но кто победит, не знаю», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
После 11 туров «быки» делят лидерство в таблице с «Локомотивом», красно-белые занимают 6-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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