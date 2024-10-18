«Спартак» создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба. Он легко может проиграть аутсайдеру и обыграть лидера». Непомнящий о красно-белых

Валерий Непомнящий высказался в преддверии субботнего матча «Спартак» – «Краснодар».

«Спартак » создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба (смеется). Это такая команда, что от нее можно всего ожидать. Они легко могут проиграть аутсайдеру и обыграть лидера.

Красно-белые сейчас хорошо готовы. Но «Краснодар » – это и вовсе феномен. Вспомните, три ничьих в начале чемпионата, а сейчас первые в чемпионате. Плюс в оптимальном состоянии лидеры команды Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Поэтому я с большим интересом жду эту игру.

И если меня спросите, кто фаворит, я отвечу: «Обе команды». Потому что, действительно, и те, и другие привлекают наше внимание. Но кто победит, не знаю», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

После 11 туров «быки» делят лидерство в таблице с «Локомотивом», красно-белые занимают 6-е место.