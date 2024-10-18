Непомнящий про РПЛ: «Один из самых интересных турниров в Европе. Есть драматургия! За чемпионство борются «Краснодар», «Локо», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Спать спокойно Семаку не придется»

Валерий Непомнящий считает чемпионат России одним из интереснейших.

«РПЛ – один из самых интересных футбольных турниров в Европе. И я не имею в виду спортивную составляющую.

Да, мы не выступаем в Лиге чемпионов и еврокубках. Но в нашем чемпионате есть драматургия! Каждый матч непредсказуем, борьба на всех этажах турнирной таблицы. Это то, что привлекает болельщиков.

За чемпионство помимо «Зенита» борются «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». В общем, спать спокойно Семаку в этом сезоне не придется», – сказал бывший главный тренер «Томи».