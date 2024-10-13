Мостовой о Мусаеве: «Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную – Кордобы в составе не будет, его ждет разочарование. Карпин будет там еще много лет, думаю»
Александр Мостовой высказался о следующем главном тренере сборной России.
– Кого видите в сборной после Карпина?
– Сейчас такое время, что оценивать работу тренера сборной невозможно. Соответственно, увольнять не за что. Думаю, Карпин еще очень много лет будет руководить сборной.
– Может ли Мусаев возглавить национальную команду?
– Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную России. Только его там ждет разочарование – Кордобы в составе не будет, – сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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