Мостовой о Мусаеве: «Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную – Кордобы в составе не будет, его ждет разочарование. Карпин будет там еще много лет, думаю»

Александр Мостовой высказался о следующем главном тренере сборной России.

– Кого видите в сборной после Карпина?

– Сейчас такое время, что оценивать работу тренера сборной невозможно. Соответственно, увольнять не за что. Думаю, Карпин еще очень много лет будет руководить сборной.

– Может ли Мусаев возглавить национальную команду?

– Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную России. Только его там ждет разочарование – Кордобы в составе не будет, – сказал бывший футболист сборной России.