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  • Гурцкая о Кордобе: «Видел предложение «Спартака» – астрономические цифры. Готовы были дать ему столько, сколько он хотел. Агент отложил переговоры до зимы из-за комиссии»
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Гурцкая о Кордобе: «Видел предложение «Спартака» – астрономические цифры. Готовы были дать ему столько, сколько он хотел. Агент отложил переговоры до зимы из-за комиссии»

Тимур Гурцкая объяснил, почему не состоялся переход Джона Кордобы в «Спартак».

– Переход Кордобы в «Спартак» не сорвался, скажу это в защиту Олега Малышева. Видел цифры, которые ему предложил «Спартак», – это астрономические цифры. Очень большие.

«Спартак» сделал все, чтобы его заполучить, поэтому болельщикам «Спартака» не надо ругать свое руководство.

– Предлагали больше 4 миллионов?

– Больше. Они готовы были дать ему столько, сколько он хотел. 

В итоге агент игрока подождал-подождал, вытащил из «Спартака» все эти условия на бумаге, но окружение Джона посчитало, что те 15 миллионов, которые заберет «Краснодар», из них 5 миллионов – то, что они смогут получить себе, будучи свободными агентами.

И поэтому они отложили все переговоры до зимы, будут зимой распоряжаться деньгами в свой адрес, то есть получат очень большую комиссию.

Поэтому «Спартак» сделал все, что смог. А то болельщики пишут: «Вот, надо было купить Кордобу». Они хотели купить Кордобу, были очень близко к этому.

Слава богу, здесь Амарал не участвовал, участвовал непосредственно Малышев и – почему-то – Павел Андреев. Близко к сделке подошли.

– В какой роли был Павел Андреев?

– В роли посредника между «Краснодаром» и «Спартаком». Я не знаю, почему он оказался в этой сделке, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Павел Андреев
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
Тимур Гурцкая
logoОлег Малышев
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