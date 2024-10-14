Гурцкая о Кордобе: «Видел предложение «Спартака» – астрономические цифры. Готовы были дать ему столько, сколько он хотел. Агент отложил переговоры до зимы из-за комиссии»
– Переход Кордобы в «Спартак» не сорвался, скажу это в защиту Олега Малышева. Видел цифры, которые ему предложил «Спартак», – это астрономические цифры. Очень большие.
«Спартак» сделал все, чтобы его заполучить, поэтому болельщикам «Спартака» не надо ругать свое руководство.
– Предлагали больше 4 миллионов?
– Больше. Они готовы были дать ему столько, сколько он хотел.
В итоге агент игрока подождал-подождал, вытащил из «Спартака» все эти условия на бумаге, но окружение Джона посчитало, что те 15 миллионов, которые заберет «Краснодар», из них 5 миллионов – то, что они смогут получить себе, будучи свободными агентами.
И поэтому они отложили все переговоры до зимы, будут зимой распоряжаться деньгами в свой адрес, то есть получат очень большую комиссию.
Поэтому «Спартак» сделал все, что смог. А то болельщики пишут: «Вот, надо было купить Кордобу». Они хотели купить Кордобу, были очень близко к этому.
Слава богу, здесь Амарал не участвовал, участвовал непосредственно Малышев и – почему-то – Павел Андреев. Близко к сделке подошли.
– В какой роли был Павел Андреев?
– В роли посредника между «Краснодаром» и «Спартаком». Я не знаю, почему он оказался в этой сделке, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий