Кроос о попадании мяча в руку Кукурелье: «Мы все согласны, что это пенальти. Была ли игра рукой? Да. Заслужила ли Испания титул? Да»

Тони Кроос вспомнил о попадании мяча в руку Марку Кукурелье в 1/4 финала Евро.

«Мы все согласны, что следовало назначить пенальти.

Была ли игра рукой? Да. Заслужила ли Испания титул? Да. Должны ли мы были стать победителями этого матча? Да.

Но теперь ничего не изменить», – сказал в эфире Telediario бывший полузащитник сборной Германии , проигравшей Испании в результате гола в дополнительное время.

За руку Кукурельи все же был пенальти – УЕФА признал ошибку на Евро. Спустя почти три месяца!