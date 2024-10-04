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Тренер «Зенита» Оливейра не видит сходства между Соболевым и Дзюбой: «Разные футболисты, разные по-человечески. Может, они оба высокие только»

Вильям Оливейра сравнил Александра Соболева и Артема Дзюбу.

– Соболев – это новый Дзюба? Ты же успел поработать с Дзюбой, который еще был в прайме. Они одинаковые или нет?

– Да нет, они вообще разные, мне кажется. И когда Дзюба был здесь, немножко другой статус был у него.

То же, как сейчас пришел Соболев. Они разные футболисты, разные по-человечески, я думаю, тоже они очень сильно отличаются. Может быть, они обо высокие только,  – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.

Опубликовано: Sports
Источник: «СБГ Шоу»
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoВильям Оливейра
logoАлександр Соболев
logoАкрон
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