Тренер «Зенита» Оливейра не видит сходства между Соболевым и Дзюбой: «Разные футболисты, разные по-человечески. Может, они оба высокие только»
Вильям Оливейра сравнил Александра Соболева и Артема Дзюбу.
– Соболев – это новый Дзюба? Ты же успел поработать с Дзюбой, который еще был в прайме. Они одинаковые или нет?
– Да нет, они вообще разные, мне кажется. И когда Дзюба был здесь, немножко другой статус был у него.
То же, как сейчас пришел Соболев. Они разные футболисты, разные по-человечески, я думаю, тоже они очень сильно отличаются. Может быть, они обо высокие только, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
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