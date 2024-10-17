Аршавин о словах Черчесова про казахский язык: «Любая страна трепетно относится к своей истории, культуре, казахи не исключение. Саламыч просто такой человек, надо принимать его как есть»
– Вы долго играли в Казахстане. Сейчас раскручивается скандал со Станиславом Черчесовым. По вашим ощущениям, казахи трепетно относятся к своей культуре и языку? Потому что наказание Черчесова было довольно жесткое.
– Любая страна и национальность трепетно относится к своей истории, культуре и так далее. Казахи не исключение.
– Шутка Черчесова была неуместной?
– Я же не видел, как это выглядело. Но по тому, как это было написано [в новости], меня бы это не обидело, мне вообще все равно.
– Как вам юмор тренера?
– Вы знаете Станислава Саламыча, просто он такой человек, надо принимать его таким, какой он есть.
– Вам смешно?
– Какие‑то [шутки] смешные, какие‑то нет, – отметил бывший полузащитник «Кайрата».
«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык
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