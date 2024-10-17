Психолог Гущин о словах Черчесова про казахский язык: «Это не значит, что он темный, неотесанный – просто социально некомпетентный. Сейчас он не на коне, и это защитная реакция»
«Черчесов не всегда адаптирован к социальному окружению. Такое качество необходимо публичному человеку. Он должен понимать, что думают окружающие, что можно говорить, что нельзя, в какой момент. Эти качества можно приобрести, с другой стороны, они врожденные.
Вопросы языка, культуры в бывших республиках СССР весьма болезненные. И надо понимать, как себя вести.
Конечно, на тренера влияют и результаты сборной Казахстана. Сейчас Черчесов не на коне. Такое поведение для него – защитная реакция. Не первый раз у него такие «шутки» на пресс-конференциях. Это не значит, что он темный, неотесанный, грубый человек. Просто социально некомпетентный. Таким поведением Черчесов вредит больше всего самому себе. Потом он будет долго это заглаживать.
А заглаживать то, что касается национальной сборной, трудно, потому что слова вызвали большой резонанс», – сказал Вадим Гущин.
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