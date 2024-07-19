Педри уверен, что Ямаль выиграет Golden Boy: «100%, что приз будет его»
Педри уверен, что Ламин Ямаль выиграет приз Golden Boy.
Награда вручается лучшему молодому футболисту года в Европе среди игроков до 21 года, выступающих в высших лигах.
«Golden Boy будет его, сто процентов», – заявил полузащитник «Барселоны» и сборной Испании в интервью The Residency.
В прошедшем сезоне Ламин Ямаль сыграл 37 матчей за «Барсу» в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Он также стал лучшим ассистентом и лучшим молодым игроком Евро-2024, отметившись на турнире одним голом и четырьмя ассистами.
Полная статистика 17-летнего вингера доступна здесь.
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Кстати все трое вышвировали каталонский кабинет из ЛЧ
то что Барселона скупала все подряд по 150-160 млн и потом отдавала даром, это конечно никому не интересно))
Я согласен что кастилья уступает ла масии, но все же есть игроки типо касильяса, начо, карвахала и много других топ игроков.
Тут сама политика Барсы и Реала отличается
И игроки типо тчюамени, Кама, вини, родри и другие пришли как перспективные молодые игроки, а не как звезды. Уже в реале они стала мировыми игроками. Только вот беллингема и Мбаппе купили как в статусе звезды. Про Вальверде и Лунина вообще молчу, купили за 2-5 миллионов