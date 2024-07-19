Педри уверен, что Ямаль выиграет Golden Boy: «100%, что приз будет его»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Педри Golden Boy Ламин Ямаль Футбол

Педри уверен, что Ламин Ямаль выиграет приз Golden Boy.

Награда вручается лучшему молодому футболисту года в Европе среди игроков до 21 года, выступающих в высших лигах.

«Golden Boy будет его, сто процентов», – заявил полузащитник «Барселоны» и сборной Испании в интервью The Residency.

В прошедшем сезоне Ламин Ямаль сыграл 37 матчей за «Барсу» в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Он также стал лучшим ассистентом и лучшим молодым игроком Евро-2024, отметившись на турнире одним голом и четырьмя ассистами.

Полная статистика 17-летнего вингера доступна здесь.

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50 комментариев
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Ну конечно это кринж, Ямаль в 17 лет сделал за один Евро столько же голевых действий, сколько Роналду за 11 международных турниров:)))
+73
-36
+37
Ответ Мирослав Ковальский
5 голов и 5 голевых за сезон в чемпионате для игрока атаки, хотя чему я удивляюсь, если месси за 1 гол за полсезона в лиге фермеров ЗМ подарили
Ты в 16 лет играл в барби, Ямаль делал 5+5 в Ла Лиге:))
+14
-7
+7
Ответ Футбол_это_жизнь
Пока перец скупает все что блестит барса растит таланты! Легко быть крутым скупив всех и вся, попробуй вырастить своего топа! За всю историю Реала нет такой эры воспитанников как у Барсы, а еще нет треблп 🤪
Коутиньо, Дембеле и Гризман, которых барселона суммарно взяла почти за полмиллиарда посмеялись.

Кстати все трое вышвировали каталонский кабинет из ЛЧ
+28
-23
+5
Ответ Футбол_это_жизнь
Пока перец скупает все что блестит барса растит таланты! Легко быть крутым скупив всех и вся, попробуй вырастить своего топа! За всю историю Реала нет такой эры воспитанников как у Барсы, а еще нет треблп 🤪
Вы серьезно? Я не фанат этих двух команд, но Барса тратила не меньше. У Реала воспитанники по всему миру разбросаны. Карвахаль, Мората, Хакими, Тео. Реал так-то лидер по числу воспитанников у топ-5 лигах
+7
-3
+4
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Риго, я твой фанат, можно автограф?
+11
-7
+4
Ответ Kahn01
Вы серьезно? Я не фанат этих двух команд, но Барса тратила не меньше. У Реала воспитанники по всему миру разбросаны. Карвахаль, Мората, Хакими, Тео. Реал так-то лидер по числу воспитанников у топ-5 лигах
Давно Тео воспитанником Реала стал?) Да и Мората скорее Атлетиковский
+3
-1
+2
Пока перец скупает все что блестит барса растит таланты! Легко быть крутым скупив всех и вся, попробуй вырастить своего топа! За всю историю Реала нет такой эры воспитанников как у Барсы, а еще нет треблп 🤪
+34
-32
+2
Ответ Tun
Просто напомню, как Барса попала в рычажные клещи: Неймар и Суарес за 80+, Коут за 150, Дембеле за 120, Гризманн за 120
Ней и Суарес в твоем списке каким боком ? Их покупки себя оправдали и ценник они свой отбили
+2
0
+2
Ответ Мирослав Ковальский
5 голов и 5 голевых за сезон в чемпионате для игрока атаки, хотя чему я удивляюсь, если месси за 1 гол за полсезона в лиге фермеров ЗМ подарили
Винисиус первые 3 сезона не мог больше 6 очков по г+п набрать (1 сезон 3 очка, второй сезон 5 очков, третий сезон 6 очков), интересно, что ты тогда писал?)
+6
-4
+2
Ответ neuner
5+5 в 17 лет это мощно.. в след сезоне ЗМ будет у него на 90%, так как барсу теперь никому не остановить
Ну да 5+5 в 16 лет в кризисной Барсе плохо что ли? На Евро 1+4 сделал, первое место с Ольмо делят по этому показателю
+5
-3
+2
Ответ Футбол_это_жизнь
Пока перец скупает все что блестит барса растит таланты! Легко быть крутым скупив всех и вся, попробуй вырастить своего топа! За всю историю Реала нет такой эры воспитанников как у Барсы, а еще нет треблп 🤪
когда по титулам и личным встречам пропасть, остается считать воспитанников))
то что Барселона скупала все подряд по 150-160 млн и потом отдавала даром, это конечно никому не интересно))
+8
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+1
Выиграет Оскар Де Ла Хойя.
+1
0
+1
Приз "Золотой мальчик", звучит как-то не айс..
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Ответ Мирослав Ковальский
Коутиньо, Дембеле и Гризман, которых барселона суммарно взяла почти за полмиллиарда посмеялись. Кстати все трое вышвировали каталонский кабинет из ЛЧ
Йович ,с Азаром приветы тебе передают !
+2
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0
Ответ neuner
когда по титулам и личным встречам пропасть, остается считать воспитанников)) то что Барселона скупала все подряд по 150-160 млн и потом отдавала даром, это конечно никому не интересно))
Что за пропасть по личным встречам?
+1
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0
Ответ Мирослав Ковальский
Коутиньо, Дембеле и Гризман, которых барселона суммарно взяла почти за полмиллиарда посмеялись. Кстати все трое вышвировали каталонский кабинет из ЛЧ
Провал был только у Коутиньо, Гризман не плохо смотрелся , а дембеле при Хави отлично !
+1
-1
0
Ответ Футбол_это_жизнь
Пока перец скупает все что блестит барса растит таланты! Легко быть крутым скупив всех и вся, попробуй вырастить своего топа! За всю историю Реала нет такой эры воспитанников как у Барсы, а еще нет треблп 🤪
Вырастить и по свински проститься выгнав 👍
+1
-1
0
Ответ Мирослав Ковальский
Коутиньо, Дембеле и Гризман, которых барселона суммарно взяла почти за полмиллиарда посмеялись. Кстати все трое вышвировали каталонский кабинет из ЛЧ
Не напомнишь причину таких сумм?
+1
-1
0
Ответ Футбол_это_жизнь
Пока перец скупает все что блестит барса растит таланты! Легко быть крутым скупив всех и вся, попробуй вырастить своего топа! За всю историю Реала нет такой эры воспитанников как у Барсы, а еще нет треблп 🤪
Я и не спорю что Ла Масии и Кастилья это абсолютно разный уровень, но сама политика отличается. И ДА, как будто барса не скупает топ игроков типо левы, канселу, дембеле, коутиньо, Гризманн ну и так далее?

Я согласен что кастилья уступает ла масии, но все же есть игроки типо касильяса, начо, карвахала и много других топ игроков.
Тут сама политика Барсы и Реала отличается

И игроки типо тчюамени, Кама, вини, родри и другие пришли как перспективные молодые игроки, а не как звезды. Уже в реале они стала мировыми игроками. Только вот беллингема и Мбаппе купили как в статусе звезды. Про Вальверде и Лунина вообще молчу, купили за 2-5 миллионов
+1
-1
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Ответ Hesen Nuriyev
нет, с Азербайджана) у тебя проблемы с этим?
Никаких проблем, просто провожу исследование из каких стран больше глоров модрида и они привели к тому что в основному это Таджики, Узбеки и люди с Кавказа:))
+3
-3
0
Ответ Футбол_это_жизнь
Пока перец скупает все что блестит барса растит таланты! Легко быть крутым скупив всех и вся, попробуй вырастить своего топа! За всю историю Реала нет такой эры воспитанников как у Барсы, а еще нет треблп 🤪
Не болельщик реала, но вообще у них есть свои топы, Карвахаль, к примеру.
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Ответ Hesen Nuriyev
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Никаких проблем, просто провожу исследование из каких стран больше глоров модрида и они привели к тому что в основному это Таджики, Узбеки и люди с Кавказа:))
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ neuner
5+5 в 17 лет это мощно.. в след сезоне ЗМ будет у него на 90%, так как барсу теперь никому не остановить
🤣🤣🤣 зм
0
0
0
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Не 5 -ый, а 4-ый игрок барсы удостоится этой награды , если выиграет. Воспитанников там по сути 3 (Педри из Лас Пальмас) , у 2-ух уже кресты(Педри и Гави) . 1-ин из них получил золотой мяч (Месси). 0 влияния этот голден бой даёт на награды команды
0
0
0
Ответ rigobersong
Конечно:) https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/3/8c/720db9ffa4dc5b305bacac8cd775d.jpeg
Благодарствую!
+3
-3
0
Совершенно нет сомнений, что по итогам этого сезона Ямаль выиграет приз "Golden Boy".
+3
-3
0
💯 %
+1
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0
слишком очевидно)
+4
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