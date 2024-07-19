Педри уверен, что Ямаль выиграет Golden Boy: «100%, что приз будет его»

Педри уверен, что Ламин Ямаль выиграет приз Golden Boy.

Награда вручается лучшему молодому футболисту года в Европе среди игроков до 21 года, выступающих в высших лигах.

«Golden Boy будет его, сто процентов», – заявил полузащитник «Барселоны» и сборной в интервью The Residency.

В прошедшем сезоне Ламин Ямаль сыграл 37 матчей за «Барсу» в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Он также стал лучшим ассистентом и лучшим молодым игроком Евро-2024, отметившись на турнире одним голом и четырьмя ассистами.

Полная статистика 17-летнего вингера доступна здесь.

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