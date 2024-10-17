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  • Томас Франк: «Тен Хаг хорош, выиграл два трофея за два сезона. Понимаю, как все устроено: если команда побеждает – тренер великолепен, если проигрывает – тренер полное дерьмо»
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Томас Франк: «Тен Хаг хорош, выиграл два трофея за два сезона. Понимаю, как все устроено: если команда побеждает – тренер великолепен, если проигрывает – тренер полное дерьмо»

Томас Франк вступился за Эрика тен Хага перед встречей «Брентфорда» и «МЮ».

«Поражает, с каким пристальным вниманием ему приходится сталкиваться. Как главный тренер, я понимаю, каково это – находиться в такой ситуации. Думаю, критики слишком много.

Очевидно, он хороший тренер, он выиграл два трофея за два сезона. Но я понимаю, как все устроено: если команда побеждает – тренер великолепен, если команда проигрывает – тренер полное дерьмо. Хотя, возможно, правда где-то между этими крайностями.

Не бывает так, что дело только в тренере, или игроках, или фанатах, или руководстве. Это комбинация факторов», – отметил главный тренер «Брентфорда».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoЭрик тен Хаг
logoТомас Франк
брань
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