Коул о тен Хаге: «Фергюсон ничего не выиграл в первые три года в «МЮ», а у Эрика – два трофея. Кроме Пепа, кто из «элитных» тренеров в Англии что-то выиграл?»
– Считалось, что у Эрика есть две игры, чтобы сохранить работу, и он дважды сыграл вничью – с «Порту» и «Астон Виллой». Этих результатов хватит, чтобы спасти его?
– Что бы ни решило руководство, это будет сделано с учетом интересов клуба. Если человек выигрывает два кубковых соревнования в свои первые два сезона в «МЮ», это не может быть удачей. Невозможно быть удачливым два сезона подряд. Нельзя обвинять только тренера. Тренер выбирает игроков, но именно игроки должны выходить на поле и выигрывать матчи.
– Тен Хаг сказал: «Мы добьемся успеха. Не судите нас сейчас, подождите до конца сезона». Он говорит это, чтобы выиграть время? И верит ли он в то, что говорит?
– Как и любой тренер, он хочет получить шанс. Сэр Алекс Фергюсон, величайший тренер в истории клуба, не выиграл ни одного трофея в свои первые три года в «Манчестер Юнайтед».
Помогают ли постоянные смены тренеров? Нет, не помогают. Выиграть два кубка за два сезона – это не так просто, как говорят другие. Если убрать Пепа Гвардиолу, посмотри на всех «элитных» тренеров в Англии на данный момент, что они выиграли? Они не выигрывали пару трофеев за свои первые два сезона, не так ли?
Если бы я был тренером и выиграл Кубок лиги и Кубок Англии в свои первые два сезона в клубе, таком как «Манчестер Юнайтед», я бы был счастлив, – сказал бывший форвард «МЮ» в интервью Betfred.
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