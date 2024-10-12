  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Коул о тен Хаге: «Фергюсон ничего не выиграл в первые три года в «МЮ», а у Эрика – два трофея. Кроме Пепа, кто из «элитных» тренеров в Англии что-то выиграл?»
24

Коул о тен Хаге: «Фергюсон ничего не выиграл в первые три года в «МЮ», а у Эрика – два трофея. Кроме Пепа, кто из «элитных» тренеров в Англии что-то выиграл?»

Энди Коул считает, что Эрик тен Хаг добился неплохих результатов в «МЮ».

Считалось, что у Эрика есть две игры, чтобы сохранить работу, и он дважды сыграл вничью – с «Порту» и «Астон Виллой». Этих результатов хватит, чтобы спасти его?

– Что бы ни решило руководство, это будет сделано с учетом интересов клуба. Если человек выигрывает два кубковых соревнования в свои первые два сезона в «МЮ», это не может быть удачей. Невозможно быть удачливым два сезона подряд. Нельзя обвинять только тренера. Тренер выбирает игроков, но именно игроки должны выходить на поле и выигрывать матчи.

 Тен Хаг сказал: «Мы добьемся успеха. Не судите нас сейчас, подождите до конца сезона». Он говорит это, чтобы выиграть время? И верит ли он в то, что говорит?

– Как и любой тренер, он хочет получить шанс. Сэр Алекс Фергюсон, величайший тренер в истории клуба, не выиграл ни одного трофея в свои первые три года в «Манчестер Юнайтед».

Помогают ли постоянные смены тренеров? Нет, не помогают. Выиграть два кубка за два сезона – это не так просто, как говорят другие. Если убрать Пепа Гвардиолу, посмотри на всех «элитных» тренеров в Англии на данный момент, что они выиграли? Они не выигрывали пару трофеев за свои первые два сезона, не так ли?

Если бы я был тренером и выиграл Кубок лиги и Кубок Англии в свои первые два сезона в клубе, таком как «Манчестер Юнайтед», я бы был счастлив, – сказал бывший форвард «МЮ» в интервью Betfred.

Опубликовано: Илья Учватов
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoЭнди Коул
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoЭрик тен Хаг
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не думаю, что есть кто-то намного лучше тен Хага – если только Пеп не перейдет из «Сити». Эрик много работает и ложится в 4 утра». Маккарти о возможной замене тренера «МЮ»
26сегодня, 14:10
Канчельскис об «МЮ»: «Ужасно выглядит. Тен Хаг, что, сумасшедший? Команда на 14-м месте, а он все прячется – клоунада, просто смешно»
20сегодня, 10:43
Фергюсон – лучший тренер АПЛ в XXI веке по версии Goal. Пеп и Венгер – в топ-3, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Конте – 8-й, Артета – 13-й
747 октября, 17:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Болельщики «Зенита» освистали Соболева после гола «Войводине»
4 минуты назад
Головин считает, что Карпин мог бы тренировать топ-клубы Европы: «Он и Слуцкий сильнее Анри и Морено»
512 минут назад
Мостовой о «Краснодаре»: «Там любой тренер будет идти на 1-м месте – Мусаев или кто-то другой. Посмотрите на состав: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы»
3937 минут назад
Товарищеские матчи. «Зенит» принимает «Войводину», «Факел» уступил «Торпедо-БелАЗ» 
7547 минут назадLive
Португалия – явный фаворит матча с Польшей. Ставьте на Лигу наций с фрибетом 4444 рублей от Лиги Ставок!
48 минут назадРеклама
Лига наций. Хорватия играет с Шотландией, Португалия в гостях у Польши, Испания против Дании
1948 минут назадLive
Де ла Фуэнте о Ямале: «Я говорю, что игроков с таким талантом коснулся жезл Божий. Важно не пытаться опередить события – этим можно все испортить»
1049 минут назад
Депутат Журова о словах Глушенкова про пиво: «Сейчас будут считать его алкоголиком. Спортсменам нельзя бокал шампанского выпить на Новый год? Давайте не доходить до сумасшествия»
22сегодня, 15:28
«Арсеналу» на случай продажи Салиба «Реалу» интересен 20-летний Диоманде из «Спортинга» (Record)
17сегодня, 15:03
«Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за Гиттенсом из «Боруссии»
4сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Мостовой получил травму в расположении сборной России. Вингер «Зенита» пропускает матч с «Войводиной»
только что
Бруну Фернандеш: «МЮ» не побеждает, это не самый позитивный момент. В сборной ситуация иная: я лучше питаюсь, показываю хороший уровень, чувствую себя непринужденно»
420 минут назад
Брянское «Динамо» победило «Родину»-2, доигрывая ввосьмером после трех удалений. Матч продолжался 100 минут
246 минут назадВидео
LEON Вторая лига А. «Динамо» Брянск с 3 удалениями обыграло «Родину-2», «Волга» забила 5 голов «Иртышу»
351 минуту назад
Первая лига. «Нефтехимик» принимает «Шинник», «Торпедо» разгромило «Сокол», «Урал» одолел «Тюмень», «Сочи» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
1254 минуты назадLive
Президент «Лацио» Лотито о футбольных правилах: «Они придуманы в 1981-м, а сейчас 2024-й. Нужно менять, руководствуясь современными требованиями»
3сегодня, 15:42
Головин о том, что русские футболисты «бьются не на максимум»: «Во Франции готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Но не скажу, что в России не хотят ничего делать»
сегодня, 15:37
Эдерсон о Гвардиоле: «Приятный парень, но иногда раздражает своей требовательностью. С его приходом команды АПЛ стали играть активнее, больше владеть мячом»
1сегодня, 15:17
Замминистра спорта ДНР о «Донбасс Арене»: «Пока не закончится СВО, не сможем провести комплексное обследование, чтобы не тратить десятки миллионов рублей впустую»
6сегодня, 15:17
Защитник «Форте» выбил мяч с линии рукой в падении. Он получил прямую красную
сегодня, 15:00Видео