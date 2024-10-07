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Александр Мостовой: «Если бы Абаскаля не убрали, мы бы так и не услышали о Слишковиче. Хоть одно хорошее дело сделал!»

Александр Мостовой прокомментировал назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».

Сегодня клуб официально объявил о назначении боснийского специалиста. 

«А что случилось с Деограсией? Он же рассказывал, что все так замечательно и здорово, якобы у них там такой прекрасный футбол. Приезжают с лозунгами, что придумали что-то новое. В итоге уезжают – и ничего.

Часто складывается ощущение, что «Оренбург» – команда без хребта. Они бегают сами по себе. Вперед бегут 10 человек, назад – два. Я смотрел их последние игры – какой-то хаос и анархия. Однако многим это нравилось. Что тут может нравиться? Вопросы к Деограсии, которого убрали.

Что касается Слишковича, то об этой фамилии мы услышали благодаря Абаскалю. Спасибо ему за это! Если бы Абаскаля не убрали, мы бы так и не услышали о Слишковиче. Хоть одно хорошее дело сделал! Не знаю, что будет с «Оренбургом» при Слишковиче. У «Оренбурга» неплохая команда, они не должны вылетать напрямую, будь там Слишкович или Деограсия», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoОренбург
logoЧемпионат.com
logoГильермо Абаскаль
logoДавид Деограсия
logoВладимир Слишкович
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