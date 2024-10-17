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Суд возобновил дело против фаната, обвиняемого в ухании и скандировании «обезьяна» в адрес Винисиуса на матче с «Бетисом»

Суд продолжит расследование расистских оскорблений в адрес Винисиуса.

Суд Севильи распорядился возобновить дело против мужчины, обвиняемого в расистских оскорблениях в адрес вингера «Реала» во время матча Ла Лиги 5 марта 2023 года на стадионе «Бенито Вильямарин» против «Бетиса», как сообщает As со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил апелляцию Ла Лиги против решения от 17 июня 2024 года о временном прекращении расследования. Прокуратура поддержала удовлетворение апелляции и запросила у следственного судьи проверку в отношении подозреваемого, который был идентифицирован как J.E.H.

Жалоба была подана в связи с инцидентами, произошедшими во время матча, в ходе которого с трибун были слышны ухания «у-у-у» и скандирования «обезьяна» в адрес бразильца. К жалобе были приложены фотографии одного из этих людей.

Уголовно-процессуальный кодекс Испании регулирует, что судья, ведущий дело, должен выполнять процессуальные действия, предложенные прокуратурой или любой из сторон, «если они не представляются ему бесполезными или вредными».

Суд считает, что в данном конкретном случае опознание подозреваемого, запрошенное прокуратурой, «должно быть проведено, поскольку оно имеет особое значение для установления авторства и наличия достаточных улик участия обвиняемого в событиях».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoБетис
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
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