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  • Беккенбауэр – лучший футболист в истории Германии по версии Маттеуса. Герд Мюллер – 2-й, Клозе – 3-й, Нойер – 5-й, Кроос – 7-й
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Беккенбауэр – лучший футболист в истории Германии по версии Маттеуса. Герд Мюллер – 2-й, Клозе – 3-й, Нойер – 5-й, Кроос – 7-й

Лотар Маттеус назвал 10 лучших немецких футболистов в истории.

Бывший полузащитник «Баварии» составил рейтинг лучших футболистов в истории Германии. Он выглядит так:

1. Франц Беккенбауэр;

2. Герд Мюллер;

3. Мирослав Клозе;

4. Уве Зеелер;

5. Мануэль Нойер;

6. Филипп Лам;

7. Тони Кроос;

8. Андреас Бреме;

9. Фриц Вальтер;

10. Гюнтер Нетцер.

«Это был выбор среди практически равных. Я много думал, особенно о Томасе Мюллере, Руди Феллере и Ули Хенессе. Мне больно, что они не включены», – сказал Маттеус для Bild.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoФилипп Лам
logoМирослав Клозе
logoМануэль Нойер
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoФранц Беккенбауэр
logoУли Хенесс
logoЛотар Маттеус
logoГерд Мюллер
рейтинги
Руди Феллер
logoТони Кроос
logoАндреас Бреме
Уве Зеелер
Гюнтер Нетцер
logoТомас Мюллер
Фриц Вальтер
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