Беккенбауэр – лучший футболист в истории Германии по версии Маттеуса. Герд Мюллер – 2-й, Клозе – 3-й, Нойер – 5-й, Кроос – 7-й

Лотар Маттеус назвал 10 лучших немецких футболистов в истории.

Бывший полузащитник «Баварии» составил рейтинг лучших футболистов в истории Германии. Он выглядит так:

1. Франц Беккенбауэр ;

2. Герд Мюллер ;

3. Мирослав Клозе ;

4. Уве Зеелер;

5. Мануэль Нойер ;

6. Филипп Лам;

7. Тони Кроос ;

8. Андреас Бреме;

9. Фриц Вальтер;

10. Гюнтер Нетцер.

«Это был выбор среди практически равных. Я много думал, особенно о Томасе Мюллере, Руди Феллере и Ули Хенессе. Мне больно, что они не включены», – сказал Маттеус для Bild.