Беккенбауэр – лучший футболист в истории Германии по версии Маттеуса. Герд Мюллер – 2-й, Клозе – 3-й, Нойер – 5-й, Кроос – 7-й
Лотар Маттеус назвал 10 лучших немецких футболистов в истории.
Бывший полузащитник «Баварии» составил рейтинг лучших футболистов в истории Германии. Он выглядит так:
2. Герд Мюллер;
3. Мирослав Клозе;
4. Уве Зеелер;
5. Мануэль Нойер;
6. Филипп Лам;
7. Тони Кроос;
8. Андреас Бреме;
9. Фриц Вальтер;
10. Гюнтер Нетцер.
«Это был выбор среди практически равных. Я много думал, особенно о Томасе Мюллере, Руди Феллере и Ули Хенессе. Мне больно, что они не включены», – сказал Маттеус для Bild.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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