Футболистка «Чертаново» Свистунова переходит в «Барсу», сделавшую квадрупл в прошлом сезоне («СЭ»)

Футболистка «Чертаново» продолжит карьеру в «Барселоне».

Полузащитница женской команды «Чертаново » Яна Свистунова перейдет в каталонский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс ». 26 октября 18-летняя россиянка отправится в Испанию, где пройдет медосмотр и начнет тренироваться с «блауграной».

В текущем сезоне Свистунова забила 4 гола в 15 матчах за «Чертаново» в женской Суперлиге.

Женская команда «Барселоны» оформила квадрупл в прошлом сезоне, выиграв Лигу чемпионов, Ла Лигу , Кубок и Суперкубок Испании.