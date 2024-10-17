Футболистка «Чертаново» Свистунова переходит в «Барсу», сделавшую квадрупл в прошлом сезоне («СЭ»)
Футболистка «Чертаново» продолжит карьеру в «Барселоне».
Полузащитница женской команды «Чертаново» Яна Свистунова перейдет в каталонский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс». 26 октября 18-летняя россиянка отправится в Испанию, где пройдет медосмотр и начнет тренироваться с «блауграной».
В текущем сезоне Свистунова забила 4 гола в 15 матчах за «Чертаново» в женской Суперлиге.
Женская команда «Барселоны» оформила квадрупл в прошлом сезоне, выиграв Лигу чемпионов, Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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