Замбия обсуждает товарищеский матч со сборной России: «Учтите, что мы очень хороши в футболе!»

В Замбии рассказали о переговорах со сборной России о товарищеском матче.

«Мы обсуждали возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет.

Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры.

Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха», – сказал директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу.