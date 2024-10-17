Замбия обсуждает товарищеский матч со сборной России: «Учтите, что мы очень хороши в футболе!»
В Замбии рассказали о переговорах со сборной России о товарищеском матче.
«Мы обсуждали возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет.
Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры.
Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха», – сказал директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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