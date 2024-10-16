«Атлетико» не будет продавать билеты болельщикам с фанатского сектора на следующие 5 выездных матчей из-за санкций в Ла Лиге и ЛЧ

Активные фанаты «Атлетико» не смогут присутствовать на ближайших выездных матчах.

Мадридский клуб объявил, что не будет продавать билеты держателям абонементов с фанатского сектора на следующие 5 выездных матчей – с «Бетисом » и «Мальоркой» в Ла Лиге , «Виком» в Кубке Испании и «ПСЖ » и «Спартой » в Лиге чемпионов. Свое решение «Атлетико» объяснил санкциями против клуба за поведение болельщиков в последних матчах.

Напомним, по итогам дерби с «Реалом» 29 сентября клуб наказали частичным закрытием трибун на 3 домашних матча. Впоследствии Комитет по борьбе с насилием предложил полностью закрыть «Метрополитано» на 15 дней.

Кроме того, после матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов мадридский клуб получил от УЕФА условный запрет на продажу билетов на один гостевой матч турнира и штраф на сумму 30 тысяч евро.

«Ущерб, нанесенный имиджу «Атлетико» и его болельщиков, которые в подавляющем большинстве вели себя образцово, трудно исправить. Серьезность проблемы и ответственность за поддержание имиджа нашего клуба вынудили нас принять этот шаг, выявив всех причастных к этим инцидентам.

Клуб осознает, что эта мера может оказаться несправедливой по отношению к подавляющему большинству болельщиков, которые вели себя корректно, но был вынужден принять ее, полагая, что это поможет искоренить подобное отношение», – говорится в заявлении «Атлетико ».