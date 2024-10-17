Борис Ротенберг о работе сына Романа в СКА: «Горжусь им. Он с трех лет был у меня на ковре в дзюдо, впитывал тренерскую работу»

Борис Ротенберг рассказал, что гордится своим сыном Романом.

Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в 2022 году. В нынешнем сезоне команда занимает второе место в таблице Западной конференции.

– За сына переживаете, когда он на лавке руководит командой?

– Конечно, горжусь им. Он у меня с трех лет был на ковре в дзюдо, я очень много лет был тренером, у меня было много воспитанников, и Роман постоянно был рядом, впитывал эту тренерскую работу.

А через год занятий дзюдо сам решил пойти в хоккей, нашел команду и начал играть на льду.

– Не случайно же в СКА дзюдоист готовит команду к сезону.

– Когда я тренировал в Финляндии, Рома играл в хоккей. Я брал группы и тренировал их в дзюдо, давал упражнения, чтобы ребята были крепче, держали равновесие, чтобы падение было мягче. Видимо, он запомнил это.

Это дает хоккеистам воспринимать игру по‑другому. Я давал простые упражнения – пройти в корпус и поднять человека, а ребята в команде были здоровенные кабаны, никто этого сделать не мог, потому что не понимали, что это устойчивость, умение вовремя среагировать, чтобы не травмироваться, – сказал вице‑президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер страны Борис Ротенберг.