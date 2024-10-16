Футбольная ассоциация Брунея о матче с Россией: «Мы согласны играть – ждем авторизацию. Сборным должны зачислить очки в рейтинг ФИФА»
Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Брунеем в ноябре, устная договоренность уже достигнута. Матч может пройти в Сочи, Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге.
Напомним, в июне главный тренер сборной России Валерий Карпин так говорила о соперниках РФ: «Играть с Брунеем или Лаосом неправильно. Хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня».
Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА. Бруней – государство (султанат) в Юго-Восточной Азии.
«Мы уже подали специальную форму в АФК (Азиатская футбольная конфедерация – Спортс’‘) и ФИФА для одобрения матча с Россией. Но еще не получили авторизацию.
За эту ноябрьскую игру нашим сборным должны зачислиться очки в общий рейтинг ФИФА. Мы согласны играть с Россией, и это согласие уже отправлено – ждем авторизацию», – сказала руководитель отдела соревнований Футбольной ассоциации Брунея Эммиелия Картиена.
Самый богатый футболист мира – из Брунея. Сыграет со сборной России в ноябре?
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