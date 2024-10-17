Экс-тренер Батракова сравнил его с Глушенковым: «Леха – более тонкий футболист, может классно сыграть в подыгрыше. У Максима хорошее голевое чутье и скоростной дриблинг»

Экс-тренер Алексея Батракова сравнил его с Максимом Глушенковым.

– Сейчас Батракова сравнивают с Максимом Глушенковым. Насколько это уместно?

– Уместно в том плане, что оба атакующие полузащитники. Но у них разный набор качеств. У Максима хорошее голевое чутье и скоростной дриблинг. А Леха – более тонкий футболист, он может классно сыграть в подыгрыше.

Плюс Батраков выполняет больше беговой и черновой работы, чем Глушенков. У нас в молодежке Леша был важнейшим игроком в прессинге – много мячей выбивал, перехватывал, – сказал главный тренер дзержинского «Арсенала» Вячеслав Вашкевич, в прошлом году работавший главным тренером молодежной команды «Локомотива ».