Экс-тренер Батракова сравнил его с Глушенковым: «Леха – более тонкий футболист, может классно сыграть в подыгрыше. У Максима хорошее голевое чутье и скоростной дриблинг»
Экс-тренер Алексея Батракова сравнил его с Максимом Глушенковым.
– Сейчас Батракова сравнивают с Максимом Глушенковым. Насколько это уместно?
– Уместно в том плане, что оба атакующие полузащитники. Но у них разный набор качеств. У Максима хорошее голевое чутье и скоростной дриблинг. А Леха – более тонкий футболист, он может классно сыграть в подыгрыше.
Плюс Батраков выполняет больше беговой и черновой работы, чем Глушенков. У нас в молодежке Леша был важнейшим игроком в прессинге – много мячей выбивал, перехватывал, – сказал главный тренер дзержинского «Арсенала» Вячеслав Вашкевич, в прошлом году работавший главным тренером молодежной команды «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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