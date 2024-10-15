Дмитрий Баринов: «Я был против ухода Глушенкова и Миранчука. Потеряли хороших футболистов. «Локо» выбрал развитие, когда есть определенный потолок, который клуб не переходит»

Дмитрий Баринов высказался об уходе Максима Глушенкова и Антона Миранчука.

Полузащитники покинули «Локомотив» летом. Миранчук перешел в швейцарский «Сьон », Глушенков – в «Зенит ».

– Я был против их ухода. Беру ли я свои слова обратно? Я так не скажу.

Мы потеряли хороших футболистов. Но посмотрите, как на их позициях раскрылся Батраков . Если бы Жемалетдинов , Глушенков и Миранчук остались, то Алексея вообще не было. Может быть, только подтягивать начали бы.

Это не вина ушедших футболистов. Но «Локомотив» выбрал такое развитие, когда есть определенный потолок, который клуб не переходит.

– На что может замахнуться этот «Локомотив»?

– Тройка.

– Вы это обсуждаете?

– Нет, но после игры, когда в туре первыми сыграем, я могу зайти в раздевалку и сказать: «Ребята, на секундочку, мы сейчас на первом месте».

– Показатели Глушенкова в «Зените» удивили?

– Когда начался сезон, старт прямо удивил, честно скажу. Я не ожидал такого. Дай бог, чтобы он хоть до конца своей футбольной карьеры так играл каждый чемпионат.

Да, он ушел, но я же не могу желать ему только худшего. Да, он мой конкурент, но что я должен ему сказать? Макс, не забивай? – сказал капитан «Локомотива ».