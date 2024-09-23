«Барселона» сыграет в форме с логотипом Coldplay против «Реала» на «Бернабеу». У группы выйдет новый альбом 4 октября

«Барселона» сыграет в форме с логотипом Coldplay в класико на «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщает Diario Sport, стороны достигли договоренности, согласно которой игроки каталонской команды сыграют с «Реалом » 27 октября в футболках со специальным логотипом британской группы. Эта идея будет воплощена в рамках сотрудничества «Барселоны» со стриминговой платформой Spotify.

Незадолго до игры, 4 октября, Coldplay выпустит новый альбом под названием Moon Music.

В предыдущих матчах с «Реалом» «Барса» играла в форме с логотипами рэпера Дрейка, певиц Розалии и Karol G, а также рок-группы Rolling Stones.