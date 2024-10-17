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Президент «Торпедо» про 1,2 млн рублей долга за воду: «На эту сумму воды поставлено не было. Суд решит, сколько мы должны заплатить»

В «Торпедо» прокомментировали информацию о долге перед поставщиком воды.

Сообщалось, что московский клуб должен 1,2 млн рублей за сезон-2023/24. Поставщик написал заявление в суд.

«Это не так. Мы находимся в процессе судебного разбирательства. Считаем, что воды на эту сумму поставлено не было. Суд определит, сколько мы должны заплатить. Это принципиальная позиция», – сказал президент «Торпедо» Александр Волнушкин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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Александр Волнушкин
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