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Экс-президент «Торпедо» пробежал Московский марафон. Он заключал пари с фанатом, что сделает это, если клуб не выйдет в РПЛ

Ярослав Савин пробежал Московский марафон, так как «Торпедо» не вышло в Мир РПЛ.

Летом прошлого года на открытой встрече с болельщиками один из посетителей предложил тогдашнему президенту клуба пробежать 300 километров, если «Торпедо» не выйдет в РПЛ. 

Ярослав Савин согласился пробежать марафон в случае неудачного выступления команды в сезоне. Клуб занял 10-е место в Мелбет Первой лиге.

Савин сообщил, что пробежал Московский марафон, выполнив условия заключенного пари. 

«Слово держу. Спор проиграл, поэтому надо выполнять наказание. Только что пробежал Московский марафон. Мужчина должен держать слово», – сказал член совета директоров «Торпедо» Ярослав Савин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Ярослав Савин
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