Тренер «Торпедо» о поражении от «Балтики»: «Кононов – наш главнокомандующий, его не хватало. Комментарии краткие: 0:4 – попали»
Главный тренер москвичей Олег Кононов пропускал игру из-за дисквалификации.
– Комментарии краткие: 0:4 – попали. Очень расстроены. Так нельзя. Остается только поздравить с победой «Балтику».
– Как оцените игру Волкова?
– Он очень перспективный вратарь. Он очень хорошо работает на тренировках. Мы дали ему шанс, я бы не винил одного Волкова. Это вина команды и тренерского штаба. Не сказал бы, что это только его вина. Пробили по углам, вина всех.
– Что сказал Кононов в перерыве? Он давал советы по ходу матча?
– Кононов давал советы. Я сказал, что он наш главнокомандующий. Его не хватало. В перерыве мы созвонились, внесли корректировки. Сверху виднее, на что обратить внимание. Мы планировали определенные замены. С ним была связь.
– 20‑матчевая серия без поражений прервалась. Как это повлияет на следующую игру?
– Всегда неприятно так проигрывать, тем более, когда серия прерывается. Но это Кубок. Надеемся, что в чемпионате серия будет продолжаться. С «Соколом» все залетело у нас, а сегодня все залетело у «Балтики». Хотя я сказал ребятам, что это отмазки. Нужно цепляться за свой шанс, чтобы у тренеров была головная боль, кого поставить. Сегодня было много вопросов. Будем стараться продолжить победную серию в чемпионате, – сказал тренер «Торпедо» Павел Кирильчик.
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