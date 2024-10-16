Игрокам, штабу и персоналу «Спартака» покажут фильм о Черенкове на «Лукойл Арене» 25 октября
Для «Спартака» проведут закрытый показ фильма о Федоре Черенкове.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25 октября на стадионе «Лукойл Арена» состоится командный просмотр фильма «Федя. Народный футболист».
В мероприятии примут участие игроки, тренерский штаб и персонал красно-белых. На экраны кинотеатров фильм выйдет только 31 октября.
Фильм основан на биографии полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он был воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.
Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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