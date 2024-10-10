Глебов о фильме про Черенкова: «Понравится даже тем, кто не следит за футболом, не болеет за «Спартак». Зайдет просто на ура» 

Данил Глебов поделился впечатлениями от просмотра фильма про Федора Черенкова.

«Прекрасно. Великолепно. Всем советую сходить. Я уверен на сто процентов, что людям, болельщикам понравится. Думаю, даже тем, кто не следит за футболом, не болеет за «Спартак », зайдет просто на ура», — сказал полузащитник сборной России и «Ростова».