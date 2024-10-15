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РФС проведет матч памяти Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо» 13 ноября на «Лукойл Арене»

РФС проведет матч памяти Федора Черенкова.

«Российский футбольный союз проведет матч Лиги легенд памяти Федора Черенкова. 13 ноября сыграют легенды «Спартака» и «Динамо». Игра состоится на домашнем стадионе красно-белых», – сообщили в РФС.

Федор Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу – чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпиаде-1980 в Москве он завоевал бронзу в составе национальной команды.

Сборная России о просмотре фильма про Черенкова: «Понравился! Рекомендуем!»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoДинамо Москва
logoФедор Черенков
Р-Спорт
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