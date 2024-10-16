Морган о Тухеле в сборной Англии: «Блестящий выбор, он идеально подходит. Кто все еще думает, что это должен быть англичанин, живет в своем маленьком английском мирке фантазий»

Пирс Морган одобрил назначение Томаса Тухеля в сборную Англии.

Сегодня Футбольная ассоциация Англии объявила , что Тухель приступит к работе в сборной с 1 января. Немецкий специалист стал третьим небританским тренером, возглавившим сборную Англии.

«Любой, кто смотрит пресс-конференцию с Томасом Тухелем и все еще думает, что нам следовало выбрать нашим новым тренером англичанина, живет в своем маленьком английском мирке фантазий.

Невероятно впечатляющий, идеально подходящий, он – блестящий выбор», – написал телеведущий в твиттере.

Каррагер о Тухеле в сборной Англии: «Команду должен возглавлять англичанин, кажется неправильным, что у нас иностранный тренер. Но я не самый патриотичный человек, меня это не беспокоит»