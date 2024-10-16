Морган о Тухеле в сборной Англии: «Блестящий выбор, он идеально подходит. Кто все еще думает, что это должен быть англичанин, живет в своем маленьком английском мирке фантазий»
Пирс Морган одобрил назначение Томаса Тухеля в сборную Англии.
Сегодня Футбольная ассоциация Англии объявила, что Тухель приступит к работе в сборной с 1 января. Немецкий специалист стал третьим небританским тренером, возглавившим сборную Англии.
«Любой, кто смотрит пресс-конференцию с Томасом Тухелем и все еще думает, что нам следовало выбрать нашим новым тренером англичанина, живет в своем маленьком английском мирке фантазий.
Невероятно впечатляющий, идеально подходящий, он – блестящий выбор», – написал телеведущий в твиттере.
Каррагер о Тухеле в сборной Англии: «Команду должен возглавлять англичанин, кажется неправильным, что у нас иностранный тренер. Но я не самый патриотичный человек, меня это не беспокоит»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Пирса Моргана
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости