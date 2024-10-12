Пакистан о матче с Россией: «Игра в ноябре возможна. Общение с РФС продолжается»
Директор Пакистанской федерации футбола оценил шансы проведения игры с Россией.
Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина во время ноябрьской паузы сыграет с Брунеем и Сирией.
В октябре сборная России не смогла найти соперника после срыва матча с Пакистаном.
«Мы в курсе потенциальных соперников сборной России на ноябрьскую паузу, но общение между нашими федерациями по поводу товарищеского матча сборных Пакистана и России все еще продолжается.
Игра в ноябре возможна», – сказал директор Пакистанской федерации футбола Али Акрам.
🇧🇳 Бруней – ближайший соперник сборной России. Знакомимся!
Пакистанская федерация футбола об игре с Россией в октябре: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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