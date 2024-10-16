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Вьештица о Дзюбе: «Он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола, уверен. Желаю всем такой карьеры»

Милан Вьештица поделился мнением о карьере Артема Дзюбы.

«Дзюба – хороший футболист, мы с ним играли друг против друга. Отличный игрок, и статистика говорит за него. Очень рад, что у него сложилась прекрасная карьера. Желаю всем футболистам такой карьеры.

Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», – сказал бывший защитник «Зенита».

Наряду с Александром Кержаковым Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу. В активе каждого из нападающих по 30 голов за национальную команду.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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