«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в ноябре во время паузы сборных
«Зенит» и «Фенербахче» сыграют товарищеский матч в ноябре.
«Зениту» и «Фенербахче» удалось договориться о матче в Стамбуле в ноябре», – сказал источник РИА Новости, не став уточнять дату игры.
В октябрьскую паузу «Зенит» провел товарищеский матч с «Войводиной» (4:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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