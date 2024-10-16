«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в ноябре во время паузы сборных

«Зенит» и «Фенербахче» сыграют товарищеский матч в ноябре.

«Зениту » и «Фенербахче » удалось договориться о матче в Стамбуле в ноябре», – сказал источник РИА Новости, не став уточнять дату игры.

В октябрьскую паузу «Зенит» провел товарищеский матч с «Войводиной» (4:1).