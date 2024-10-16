Парфенов про «стеночки‑забегания»: «Романцева критиковали за несовременный футбол, говорили, что это прошлый век. А теперь полмира пытается так играть»
Дмитрий Парфенов вспомнил, как Олега Романцева критиковали за несовременный футбол.
– Каких тренеров вы бы назвали лучшими в России на данный момент?
– Не стал бы никого выделять сейчас. Когда есть еврокубки, то можно о чем‑то говорить, а сейчас… А так, Серега [Семак] выигрывает. Плохого ничего не скажешь. Да, кто‑то критикует.
Но и Романцев выигрывал сколько, а его критиковали за несовременный футбол. Я помню, когда все говорили, что футбол «Спартака» – прошлый век. А команда выигрывала и становилась чемпионом. Так про «стеночки‑забегания» как раз говорили, а теперь полмира пытается играть в этот футбол, – сказал экс-игрок «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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