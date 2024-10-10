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  • Александр Головин: «Восхищает, что Дзюба в 36 продолжает отмечаться голевыми действиями. Я ожидал этого, но не думал, что он так быстро будет давать результат»
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Александр Головин: «Восхищает, что Дзюба в 36 продолжает отмечаться голевыми действиями. Я ожидал этого, но не думал, что он так быстро будет давать результат»

Александр Головин высказался о результативности Артема Дзюбы.

В 5 матчах за «Акрон» на счету форварда 1 гол и 3 ассиста.

«Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого. Было ожидаемо, что он найдет себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат. 

Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а ничего не делал, находясь без команды», — сказал хавбек «Монако» и сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Головин
logoАкрон
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