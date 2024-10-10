Александр Тихонов о Дзюбе в Госдуме: «Пополнит состав бездельников. Нечего ему в политике делать. Надо было спортивную карьеру делать по-человечески, а не заниматься онанизмом»

Александр Тихонов поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в политике.

«Дзюбе пророчат политическую карьеру? Кому-кому? Артем Дзюба ? Я думаю, после его спортивной карьеры там ему делать нечего. Что мы смешить народ будем, дорогие вы мои! Я все сказал. Надо было спортивную карьеру делать по-человечески, а не заниматься онанизмом.

Как я отношусь к тому, что спортсмены идут в Госдуму? Ну, когда у меня спросили, почему я не иду в Госдуму, то я сказал, что у меня думать есть чем. Ну, знаете, мы по сей день не приняли закон о спорте, о допинге, сколько лет там сидят наши, и непонятно, чем занимаются. Это их вопрос.

Подходит ли с этой точки зрения Дзюба, чтобы стать таким же депутатом Госдумы? А, ну да, состав бездельников пополнить», – сказал бывший биатлонист и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Депутат Журова о спортсменах в политике: «Они привыкли к свободе, а в этой сфере много ограничений. Дзюба и Аршавин начнут, скорее всего – есть потенциал»