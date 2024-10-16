Чистяков о «Вираже»: «Газпром Арена» – самый посещаемый стадион, но играть без фанатов мы не привыкнем. Надеюсь, договорятся рано или поздно»

Дмитрий Чистяков выразил надежду на возвращение фанатов на стадион.

– В Кубке вы забили «Рубину». Хотя защитники не так часто это делают. Особенный момент?

– Это был триумф для меня лично. Я таких чувств давно не испытывал.

На тот момент давненько в целом не выходил на полную игру. А тут все сложилось как надо – вышел в основе, фанаты поддерживают, так еще и гол. Нереальные чувства, не объяснишь и не опишешь. Хочется еще повторить.

– «Виража» на матчах РПЛ нет уже почти два года. К этому привыкаешь?

– Человек может ко всему привыкнуть. Да, «Газпром Арена » – самый посещаемый стадион, нас приходят поддерживать болельщики на каждый матч, но, думаю, мы не привыкнем играть без «Виража», который искренне гонит тебя и весь стадион вперед.

Думаю, его не хватает всем, и команде, и болельщикам – всем тем, кому хотелось бы, чтобы они вернулись обратно.

– Вы считаете, это случится?

– Рано или поздно случится. Примут, надеюсь, какое-то решение – договорятся, – сказал защитник «Зенита» Чистяков .

Напомним, фанаты «Зенита » и других клубов бойкотируют матчи Мир РПЛ из-за карты болельщика (Fan ID). На играх Фонбет Кубка России она не нужна.