Экс-вратарь «Зенита» Васютин о фанатах: «Раньше весь «Петровский» вставал с шарфами. Сейчас многие даже не могут исполнить гимн клуба. Разница колоссальная»

Александр Васютин высказался о поддержке болельщиков на стадионе «Газпром Арена».

Этим летом вратарь перешел из « » в « ».

– Атмосфера без «Виража», конечно, ужас.

– Ты же сам написал: как в театре. Я полностью с этим согласен. Люди пришли отдохнуть, уютно провести время. И уровень поддержки сильно отличается.

Вроде был матч со «Спартаком» в Питере, а многие даже не могут исполнить гимн клуба. Раньше весь « » вставал с шарфами, и от этого бежали мурашки. А сейчас… Разница колоссальная, – отметил .