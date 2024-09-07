Экс-вратарь «Зенита» Васютин о фанатах: «Раньше весь «Петровский» вставал с шарфами. Сейчас многие даже не могут исполнить гимн клуба. Разница колоссальная»

Теги Зенит Петровский премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Александр Васютин Чемпионат.com Fan ID Акрон Футбол

Александр Васютин высказался о поддержке болельщиков на стадионе «Газпром Арена».

Этим летом вратарь перешел из «Зенита» в «Акрон».

– Атмосфера без «Виража», конечно, ужас.

– Ты же сам написал: как в театре. Я полностью с этим согласен. Люди пришли отдохнуть, уютно провести время. И уровень поддержки сильно отличается.

Вроде был матч со «Спартаком» в Питере, а многие даже не могут исполнить гимн клуба. Раньше весь «Петровский» вставал с шарфами, и от этого бежали мурашки. А сейчас… Разница колоссальная, – отметил Васютин.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шпрыгин "Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать"
+3
0
+3
Фан Уйди существенно повлиял на посещаемость активной поддержки, а застроив фанатскую трибуну клуб показал, что относится к своим фанатам исключительно как к массовке, поэтому ничего удивительного и нет))
+3
-1
+2
Всегда фанаты были 12-м игроком на домашних матчах, которые гнали команду вперёд, а сейчас это люди, которые гонят на перегонки в буфет на 30-й минуте матча
+1
0
+1
Увы,но это факт
+1
-1
0
С другой стороны - больше не свистят игрокам Зенита при исполнении пенальти в домашних матчах.
+2
-2
0
А у Зенита есть Гимн ?
+1
-1
0
Надеюсь, бюджетникам хоть отгул дают за то, что рисуют искусственную посещаемость для проекта миллера
+1
-1
0
Ответ Виталий Миронов
А у Зенита есть Гимн ?
да, там что-то про тех, у кого не дома
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий