Директор «Зенита» о посещаемости: «Цель – вырасти минимум на 20% и выйти на доковидный уровень, около 35 тысяч зрителей»

Илья Шадхан рассказал о планах по посещаемости «Зенита».

Ранее стало известно, что в 2023 году доход петербургского клуба в дни матчей составил 1 273,1 миллиарда рублей, а игра со «Спартаком» стала самой доходной в сезоне – 145 миллионов рублей.

«Билетная программа (куда входит также реализация абонементов) приносит клубу более 90% выручки за день игры. А в следующем сезоне ставим перед собой цель выйти на доковидный уровень посещаемости.

Если рассуждать средними показателями, то для нашей арены это порядка 35 тыс. зрителей за матч: по сути, наша цель – вырасти как минимум на 20 процентов, при этом выручка уже превысила доковидные показатели», – сказал директор « » по VIP и розничным продажам Илья Шадхан.