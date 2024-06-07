Директор «Зенита» о посещаемости: «Цель – вырасти минимум на 20% и выйти на доковидный уровень, около 35 тысяч зрителей»

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес болельщики Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Илья Шадхан рассказал о планах по посещаемости «Зенита».

Ранее стало известно, что в 2023 году доход петербургского клуба в дни матчей составил 1 273,1 миллиарда рублей, а игра со «Спартаком» стала самой доходной в сезоне – 145 миллионов рублей.

«Билетная программа (куда входит также реализация абонементов) приносит клубу более 90% выручки за день игры. А в следующем сезоне ставим перед собой цель выйти на доковидный уровень посещаемости.

Если рассуждать средними показателями, то для нашей арены это порядка 35 тыс. зрителей за матч: по сути, наша цель – вырасти как минимум на 20 процентов, при этом выручка уже превысила доковидные показатели», – сказал директор «Зенита» по VIP и розничным продажам Илья Шадхан.

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12 комментариев
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Выйдут если отменить фан шлак айди
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“Нам не нужен FAN ID”
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Зениту 35, Краснодару 30, Спартаку выползти до 20К
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Ответ Владислав88
Комментарий удален модератором
Тебе на ветки спартака, твои все там.
+5
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+2
Ответ Filipp Gorski
Выйдут если отменить фан шлак айди
И с ним тоже спокойно выйдет через пару лет. Не сторонник фан айди, но вся псевдоборьба против него - это клоунада, которая ничего не даст.
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Комментарий удален модератором
Так начните билеты не даром раздавать, как сейчас, а еще и доплачивать за посещение.
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