Вратарь «Пари НН» Медведев о 12-м месте в РПЛ: «Никому неохота бороться за выживание. Но есть реальность, в которой мы живем. Нить очень тонкая»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев не хочет бороться за выживание в Мир РПЛ.

После 11 туров нижегородцы идут на 12-м месте в Мир РПЛ с 11 очками.

«Никому неохота бороться за выживание. Но есть реальность, в которой мы живем. На данный момент мы находимся между концом и серединой турнирной таблицы.

Нить очень тонкая. Хочется подальше отодвинуться от команд, которые идут в конце и приблизиться к тем, кто выше. Но для этого нужно проделать большую работу. Надеюсь, у нас это получится», – сказал голкипер.