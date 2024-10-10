Директор «Пари НН» о Гончаренко: «Самый статусный тренер, который когда-либо работал в клубе. Он умеет делать крепкие авторские команды»
Вчера клуб из Нижнего Новгорода объявил о заключении двухлетнего контракта с Гончаренко. 47-летний специалист сменид на посту главного тренера Сашу Илича.
– Правда ли, что вы вели переговоры с Владимиром Слишковичем, но он предпочел «Оренбург»?
– Мы общались с рядом кандидатов, в том числе со Слишковичем, а решение принимали как по итогам личного общения, так и после комплексной оценки тренеров по множеству параметров.
– Чем привлек вариант с Гончаренко?
– Гончаренко – самый статусный тренер, который когда-либо работал в Нижнем Новгороде. Виктор Михайлович умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой. Богатый опыт работы в больших клубах тоже нам поможет – нам необходимо развиваться в том числе организационно, вне футбольного поля. Мы уверены в нашем выборе.
– Не смущало, что при нем «Урал» практически вылетел?
– Нет. Мы глубоко проанализировали проблематику этого вылета и сами, и с Виктором Михайловичем. Понимаем ее причины и уверены, что эта история сделала Гончаренко только сильнее. По игре по ходу сезона «Урал» явно не заслуживал вылета и выглядел достаточно сильно по всем метрикам, – сказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.
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