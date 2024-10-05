Илич об увольнении из «Пари НН»: «Я ничего не знал до игры с «Акроном», после матча мне сказали, что я больше не тренер. Доволен тем, что мы сделали с командой»
Саша Илич прокомментировал свою отставку из «Пари НН».
Сегодня после ничьей с «Акроном» (2:2) в 11-м туре Мир РПЛ стало известно, что серб покинул пост главного тренера нижегородской команды.
«Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер. Таков футбол.
Я доволен тем, что мы сделали вместе с командой. Было много трудных моментов, особенно в борьбе за то, чтобы остаться в лиге, но в итоге мы добились успеха. У меня были прекрасные отношения со всеми сотрудниками клуба, отличные отношения с игроками. Но это футбол, и я все понимаю. Я желаю «Пари НН» удачи в продолжении чемпионата и буду их большим болельщиком», – сказал Илич.
Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. клуб занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11-ю очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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