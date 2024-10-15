«Где-то происходит тотальное русофобство, где-то нормально относятся к нашим игрокам. Им лучше не переходить в клубы, где есть украинцы». Колосков об отказе «Жироны» от Тюкавина

Вячеслав Колосков прокомментировал отказ «Жироны» от Константина Тюкавина.

Ранее агент Алексей Сафонов заявил , что каталонский клуб интересовался нападающим «Динамо », но отказался от трансфера: «Тогда в команде были и Довбик, и Цыганков. Поэтому побоялись подписать».

«Дело в том, что каждый случай индивидуальный. Где-то происходит тотальное русофобство, где-то люди нормально относятся к нашим игрокам. Поэтому я бы не стал сейчас выводы делать.

Но с моей точки зрения, российским футболистам лучше не переходить в клубы, где есть украинцы», – сказал почетный президент РФС.