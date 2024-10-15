«Где-то происходит тотальное русофобство, где-то нормально относятся к нашим игрокам. Им лучше не переходить в клубы, где есть украинцы». Колосков об отказе «Жироны» от Тюкавина
Вячеслав Колосков прокомментировал отказ «Жироны» от Константина Тюкавина.
Ранее агент Алексей Сафонов заявил, что каталонский клуб интересовался нападающим «Динамо», но отказался от трансфера: «Тогда в команде были и Довбик, и Цыганков. Поэтому побоялись подписать».
«Дело в том, что каждый случай индивидуальный. Где-то происходит тотальное русофобство, где-то люди нормально относятся к нашим игрокам. Поэтому я бы не стал сейчас выводы делать.
Но с моей точки зрения, российским футболистам лучше не переходить в клубы, где есть украинцы», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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