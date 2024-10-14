Гвардиола может продлить контракт с «Ман Сити» еще на сезон – это пока самый вероятный сценарий
Пеп Гвардиола может продлить соглашение с «Манчестер Сити» еще на год.
Действие текущего контракта специалиста и английского клуба рассчитано до завершения этого сезона.
Ранее появилась информация, что Футбольная ассоциация Англии рассчитывает на назначение Пепа Гвардиолы главным тренером национальной команды.
Как пишет The Telegraph, наиболее вероятным сценарием на данный момент является продление договора с «Манчестер Сити» еще на сезон.
«Горожане» хотели бы, чтобы тренер подписал контракт на более длительный срок, но были бы рады и в том случае, если бы он просто продлил соглашение.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
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