Гвардиола может продлить контракт с «Ман Сити» еще на сезон – это пока самый вероятный сценарий

Пеп Гвардиола может продлить соглашение с «Манчестер Сити» еще на год.

Действие текущего контракта специалиста и английского клуба рассчитано до завершения этого сезона.

Ранее появилась информация , что Футбольная ассоциация Англии рассчитывает на назначение Пепа Гвардиолы главным тренером национальной команды.

Как пишет The Telegraph, наиболее вероятным сценарием на данный момент является продление договора с «Манчестер Сити» еще на сезон.

«Горожане» хотели бы, чтобы тренер подписал контракт на более длительный срок, но были бы рады и в том случае, если бы он просто продлил соглашение.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити » с 2016 года.