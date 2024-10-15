Тухель – главный кандидат на пост тренера Англии, FA ведет переговоры с его агентами. Назначение Гвардиолы не рассматривается
По информации Sky Sports News, Футбольная ассоциация Англии ведет переговоры с агентами Тухеля. Отмечается, что FA ускорила поиск нового главного тренера сборной на фоне поражения от Греции (1:2) в Лиге наций и неоднозначных заявлений временного тренера Ли Карсли по поводу своего будущего.
Также сообщается, что Пеп Гвардиола, об интересе к которому сообщалось ранее, в настоящее время не рассматривается в качестве одного из кандидатов. Тухель является основным выбором FA, так как у немецкого специалиста есть опыт завоевания трофеев, что является одним из основных критериев для руководства ассоциации.
Отмечается, что назначение Тухеля главным тренером сборной Англии может быть утверждено в короткий срок, несмотря на то, что сторонам предстоит согласовать многие детали контракта. При этом Футбольная ассоциация Англии не обязана будет выплачивать компенсацию «Баварии», которую тренер покинул в конце прошлого сезона.
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