FA связалась с Гвардиолой по поводу работы в сборной Англии. Тренер «Ман Сити» определится с будущим в ближайшие недели (The Times)

FA связалась с Пепом Гвардиолой по поводу работы в сборной Англии.

Футбольная ассоциация Англии заинтересована в назначении 53-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды.

По информации The Times, в начале этого сезона FA вступила в неофициальный контакт с испанским тренером, возглавляющим «Манчестер Сити». Срок действия его контракта с клубом истекает летом.

Утверждается, что «горожане» хотят продлить сотрудничество с Гвардиолой . Он примет решение о своем будущем в ближайшие недели.

В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии занимает Ли Карсли .

В FA надеются, что Гвардиолу привлечет возможность перестроить сборную Англии. Платить как в «Ман Сити» ему не смогут (Daily Mail)