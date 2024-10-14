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FA связалась с Гвардиолой по поводу работы в сборной Англии. Тренер «Ман Сити» определится с будущим в ближайшие недели (The Times)

FA связалась с Пепом Гвардиолой по поводу работы в сборной Англии.

Футбольная ассоциация Англии заинтересована в назначении 53-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды.

По информации The Times, в начале этого сезона FA вступила в неофициальный контакт с испанским тренером, возглавляющим «Манчестер Сити». Срок действия его контракта с клубом истекает летом.

Утверждается, что «горожане» хотят продлить сотрудничество с Гвардиолой. Он примет решение о своем будущем в ближайшие недели. 

В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии занимает Ли Карсли.

В FA надеются, что Гвардиолу привлечет возможность перестроить сборную Англии. Платить как в «Ман Сити» ему не смогут (Daily Mail)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoЛи Карсли
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoФутбольная ассоциация Англии
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