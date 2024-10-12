«Спартак» поздравил Симоняна с 98-летием: «Помним о гигантском вкладе в историю клуба: 6 чемпионств СССР и 5 Кубков СССР – как игрок и тренер»
«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с днем рождения.
Сегодня экс-форварду и тренеру красно-белых исполнилось 98 лет.
«От всей души поздравляем с днем рождения старейшего ветерана «Спартака», кумира красно-белых болельщиков и великого человека.
Мы помним о том гигантском вкладе, который Симонян внес в историю нашего клуба: шесть чемпионств СССР и пять Кубков СССР – как игрок и тренер.
Желаем Никите Павловичу крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни», – говорится в сообщении красно-белых.
Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака»: 160 голов в 245 матчах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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