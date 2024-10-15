Директор «Челси» Стюарт: «Команда должна играть в ЛЧ и бороться за трофеи. Речь не о краткосрочном проекте, мы стремимся сделать клуб успешным в долгосрочной перспективе»

Лоуренс Стюарт высказался о том, как руководство видит развитие «Челси».

«Это клуб, который должен быть в Лиге чемпионов, клуб, который должен постоянно бороться за трофеи, и мы хотим добиться этого, играя в определенном стиле. Таковы наши амбиции.

А план заключается в том, чтобы определить путь, который сделает это возможным. Мы инвестируем в таланты, развиваем их и создаем стиль игры – такой, в котором должна играть наша команда.

Владельцы с самого начала дали нам понять, что речь не идет о краткосрочной победе или краткосрочном проекте, а о долгосрочном успехе, и это было одной из движущих сил всех наших решений.

Именно это является основной идеей – стремиться сделать клуб успешным в долгосрочной перспективе», – сказал директор «Челси » Лоуренс Стюарт.