Директор «Челси» Стюарт: «Команда должна играть в ЛЧ и бороться за трофеи. Речь не о краткосрочном проекте, мы стремимся сделать клуб успешным в долгосрочной перспективе»
Лоуренс Стюарт высказался о том, как руководство видит развитие «Челси».
«Это клуб, который должен быть в Лиге чемпионов, клуб, который должен постоянно бороться за трофеи, и мы хотим добиться этого, играя в определенном стиле. Таковы наши амбиции.
А план заключается в том, чтобы определить путь, который сделает это возможным. Мы инвестируем в таланты, развиваем их и создаем стиль игры – такой, в котором должна играть наша команда.
Владельцы с самого начала дали нам понять, что речь не идет о краткосрочной победе или краткосрочном проекте, а о долгосрочном успехе, и это было одной из движущих сил всех наших решений.
Именно это является основной идеей – стремиться сделать клуб успешным в долгосрочной перспективе», – сказал директор «Челси» Лоуренс Стюарт.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Telegraph
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